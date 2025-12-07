İzmir'de yaşayan konservatuar mezunu Hasan Başkaya ile eşi Öznur Başkaya, iki yıl önce düğünlerinde Ankaralı Coşkun olarak bilinen Coşkun Direk'in "Ne Bilsin Eller" isimli şarkısını seslendirdi.

Düğündeki şarkının sosyal medyada yayılması üzerine çift hakkında telif şikayetinde bulundu.

Eserin sahibi olan Ankaralı Coşkun'un uzlaşma için 300 bin lira, peşin ödeme halinde ise 250 bin lira talep ettiği öğrenildi.

Yaşadıkları süreçle ilgili Sözcü.com.tr'ye konuşan Hasan Başkaya, "Biz şarkıyı sevdik, eşimi sesine yakıştığını düşündük. Çektiğimiz video amatör, herhangi bir stüdyo kaydı yok. Ticari amacımız olmadığını göstermek için de Youtube gelir eklerin dahi dosyaya koyduk" dedi.

ANKARALI ÇOŞKUN'A SESLENDİ

Şikayet sonrası ifade verdiklerini ve uzlaşma aşamasında da kendilerinden 300 bin lira talep edildiğini belirten Başkaya, "Biz de 50 bin lira teklif ettik ve hem şarkıyı birlikte söyleyebilmek hem de kendisiyle yüz yüze konuşmayı istedik. Ancak hiçbir şekilde orta yol bulamadık" diye konuştu.

'MÜZİK CAMİASINDA TEDİRGİNLİK VAR'

"Bizim derdimiz Ankaralı Coşkun’u zan altında bırakmak değil" diyen Başkaya, "Telif yasası önemli ama bu durum amatör birinin dahi şarkı söylediğinde davalık olabileceği anlamına eliyor" dedi.

Hasan Başkaya, müzik camiasında ciddi bir tedirginlik olduğunun da altını çizdi.