Ankara-Niğde Otoyolu'nda yaşanan kazada, madeni yağ yüklü TIR alev alarak tamamen yandı. Plakası öğrenilemeyen araç, saat 12.30 sıralarında Derinkuyu gişeleri yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle TIR'ın dorsesindeki madeni yağ tutuştu. Kısa sürede tüm aracı kaplayan alevler, sürücünün yangında hayatını kaybetmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürdü. Yangın sonucu TIR tamamen kullanılamaz hale geldi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılması ve kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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