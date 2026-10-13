Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kent merkezindeki bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Açıklama, emniyetin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

13 EKİM SAAT 08.30'DA BAŞLIYOR

Trafik kısıtlamaları 13 Ekim saat 08.30'dan itibaren devreye girecek. Bu saatte Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile Ulus kavşağı arasında kalan bölümünde araç trafiğine izin verilmeyecek. Aynı saatte Çapa Sokak da trafiğe kapatılacak.

ÇİFT YÖNLÜ KAPATILACAK YOLLAR

İhtiyaç duyulması halinde Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı kavşak ile Ulus kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak da trafiğe kapatılacak. Yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar da programlar sona erene kadar çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı tutulacak.