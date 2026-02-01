Yeni yılın ilk anketinden AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kötü haber...

ALF Araştırma, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasını paylaştı.

12-16 Ocak tarihleri arasında 2 bin kişiyle yüz yüze yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Buna göre, CHP yüzde 34,1 oy oranıyla birinci parti konumunu korurken AKP ise yüzde 33,5 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

İki partinin ardından DEM Parti 8,4 ile üçüncü, MHP ise 8,1 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı.

ÜÇ PARTİNİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

'Milliyetçi' partilerden Zafer Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti'nin toplam oy oranı dikkat çekti.

Sık sık "İttifak yapabileceği" belirtilen üç partinin toplam oyu yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.

İşte tüm partilerin oy oranı: