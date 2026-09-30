Arayüz Kampanyası tarafından Temmuz 2026 tarihlerinde bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle yürütülen "Arayüz Gençlik Araştırması: Siyasi Eğilimler, Sosyal Konumlanma ve Mobilizasyon Araştırması 2026" sonuçlandı.

AKP SEÇMENİNDE EKONOMİ ŞARTI

İktidar partisine oy veren genç seçmen grubunda ekonomik gidişat ana belirleyici unsur olarak öne çıktı. Katılımcıların yüzde 41’i "Ekonomi düzelirse AKP'yi desteklerim" derken, "Ekonomi iyi gitmese de desteklerim" diyenlerin oranı yüzde 14’te kaldı.

Bir önceki seçimde AKP'ye oy vermiş ve yine oy vermeyi düşünen gençlerin yüzde 41'i, ekonominin düzelmemesi halinde tercihlerini değiştireceğini beyan etti. Genel toplamda AKP’yi destekleyen gençlerin yüzde 56'sı mevcut desteğin devamını ekonomik şartlara bağladı.

İKİNCİ TUR SENARYOSU VE KAZANMA ALGISI

Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı olası bir ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi senaryosunda, kararsızlar dağıtılmadan önce İmamoğlu yüzde 43,4, Erdoğan yüzde 29,5 oy oranına ulaştı. Kararsız seçmen oranı ise yüzde 27 olarak ölçüldü.

Seçimi kimin kazanacağına ilişkin beklentide ise gençlerin yüzde 58’i Erdoğan’ın, yüzde 42’si muhalefetin seçimi kazanacağını düşündüğünü ifade etti. Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 86’sı Erdoğan’ın kazanacağına inanırken, İmamoğlu’na oy vereceğini belirten seçmenlerde kazanma beklentisi yüzde 48 seviyesinde kaldı.

HER 10 GENÇTEN 8'İ BİRİKİM YAPAMIYOR

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 40'ı geçinemediğini, yüzde 39'u ise yalnızca geçinebildiğini ancak birikim yapamadığını beyan etti. Mavi yakalı çalışanlar ve işsizler grubunda geçinememe oranı yüzde 50 seviyesine yaklaştı.

Gençlerin en yoğun hissettiği duygu 10 üzerinden 6,4 puan ile stres ve kaygı oldu. Stres düzeyinin üniversiteden mezuniyet ve iş arama süreçlerine denk gelen 22-25 yaş aralığında 6,7 puan ile zirve yaptığı görüldü. Kadınların stres düzeyi ise erkeklerden 0,8 puan daha yüksek ölçüldü.

SANDIĞA KATILIM ORANI YÜZDE 74

Siyasete doğrudan yüksek ilgi duyduğunu belirten gençlerin oranı yüzde 22'de kalırken, yüzde 34'lük kesim "biraz ilgili" olduğunu aktardı. İlgi düzeyinin düşüklüğüne karşın sandığa gitme kararlılığı yüksek seyretti; katılımcıların yüzde 74'ü yapılacak ilk seçimde oy kullanacağını belirtti. Siyasetle ilgilenmediğini söyleyenlerde bile sandığa gitme niyeti yüzde 65 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan gençlerin yüzde 65’i sorunlarının siyasi partiler tarafından gündeme taşınmadığını, yüzde 60’ı ise kendi geleceği üzerinde söz sahibi olmadığını düşünüyor.

EN GÜVENİLEN KURUM TBMM OLDU

Kurumlara duyulan güven sıralamasında yüzde 43 ile TBMM ilk sırada yer alırken, Meclis'i yüzde 32 ile sivil toplum kuruluşları ve yargı, yüzde 29 ile belediyeler izledi. Medyaya güven oranı yüzde 26, siyasi partilere güven ise yüzde 23 düzeyinde gerçekleşti. Gençlerin yüzde 37'si hiçbir kuruma güvenmediğini bildirdi.

Ayrıca gençlerin yüzde 80'i karar alma mekanizmalarında daha fazla genç siyasetçi görmek istediğini belirtirken, bizzat siyasete girmeyi düşünenlerin oranı yüzde 31'de kaldı.