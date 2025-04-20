ORC Araştırma 28 ilde 3 bin 290 katılımcıyla CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Katılımcılara, "Bu Pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunu yöneltirken CHP diyenlerin oranı yüzde 30,4 oldu.

CHP ankette birinci parti olurken; AKP'nin oy oranı yüzde 28 oldu.

MHP VE DEM BARAJ SINIRINDA!

22 Ekim'de MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan yeni sürecin en önemli iki partisinin de oy oranının yüzde 7 olan baraj sınırına yakın olması dikkat çekti.

MHP'nin yüzde 7,6 oy desteği aldığı DEM Parti'nin ise yüzde 7,3 oy desteği aldığı görüldü.

MHP 2023 seçimlerinde yüzde 10.07 oy alırken seçimlere Yeşil Sol Parti olarak giren DEM Parti ise yüzde 8.82 oy aldı.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

İYİ Parti yüzde 5,1

ZAFER yüzde 4,7

YRP yüzde 3,9

GP yüzde 2,8

A Parti yüzde 2,7

BBP yüzde 2,2

YMP yüzde 1,7

TİP yüzde 1,5

Diğer yüzde 2,1