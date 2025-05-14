Ser Araştırma 2-5 Mayıs tarihleri arasında, 26 İlde 2 bin 10 seçmenle CATİ yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket), güven aralığı yüzde 95, hata payı ise ±%1,95 olarak belirlenen anketin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.
HER 10 KİŞİDEN YAKLAŞIK 6'SI YANLIŞ BULUYOR
Katılımcıların yüzde 58,80'i İmamoğlu'nun tutuklanması "yanlış buluyorum" yanıtını verirken, "doğru buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 28,35 oldu. Katılımcıların yüzde 12,85'i ise "fikrim yok" yanıtını verdi.
VATANDAŞ ÖZDAĞ'IN TUTUKLULUĞUNU YANLIŞ BULUYOR
Katılımcılara ayrıca, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması ile ilgili genel kanaatiniz nedir?" sorusu yöneltilirken; "yanlış buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 52,25 olurken, "doğru buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 32,10 oldu.
Katılımcıların yüzde 15,65'i ise "fikrim yok" yanıtını verdi.