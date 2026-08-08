YÖN Araştırma, 1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı seçim anketinin ikinci tur sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye genelinde 51 ilde 3 bin kişiyle yüz yüze yapılan araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası rakipleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile ayrı ayrı eşleştirildiği senaryolar ölçüldü.

Üçüncü döneminde Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Erdoğan’ın, CHP’nin olası cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Mansur Yavaş ve tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu karşısındaki oy oranları dikkat çekti.

Araştırmada, katılımcılara Erdoğan ile Mansur Yavaş arasında bir ikinci tur yarışında hangi adaya oy verecekleri soruldu.

Sonuçlara göre Mansur Yavaş'ın oy oranı yüzde 53,4, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 46,6 olarak ölçüldü.

Aynı ankette Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği ikinci tur senaryosunda ise İmamoğlu yüzde 51,3, Erdoğan ise yüzde 48,7 oy aldı.