ASAL Araştırma'nın 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yaptığı genel seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

2 bin kişinin katıldığı ankette katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye soruldu.

CHP diyenlerin oranı yüzde 31,6 olurken; AKP diyenlerin oranı yüzde 30,9 oldu.

DEM Parti yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer alırken MHP diyenlerin oranı ise yüzde 9,0 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

İYİ Parti: Yüzde 4.3

Zafer Partisi: Yüzde 3.9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.7

Anahtar Parti: Yüzde 1.6

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.4

Diğer: Yüzde 4.3

AKP KONGRESİ SONRASI AÇIKLANDI

AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde ise MYK ve MKYK değişirken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Genel Başkan seçildi.

Anket ayrıca, Erdoğan'ın yeniden Genel Başkan seçilmesinin ardından yayımlanan ilk anket oldu.