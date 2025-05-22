ORC Araştırma 17-20 Mayıs 2025 tarihlerinde 41 ilde 4 bin 220 katılımcıyla gerçekleştirdiği genel seçim anketini kamuoyu ile paylaştı.
CHP BİRİNCİ PARTİ
Katılımcılara, "Bu Pazar genel seçim olsa" sorusu yöneltilirken katılımcıların yüzde 30,5'i CHP'ye oy vereceğini söyledi.
AKP'ye oy vereceklerin oranı yüzde 28,2 olurken MHP diyenlerin oranı yüzde 7,5, DEM diyenlerin oranı da yüzde 7,1 oldu.
Diğer partilerin oy oranı şöyle:
Zafer yüzde 4,4
İYİ Parti yüzde 4,2
YRP yüzde 4,0
Gelecek yüzde 3,1
A Parti yüzde 2,7
BBP yüzde 2,4
YMP yüzde 2,1
TİP yüzde 1,8
Diğer yüzde 2
AKP MHP VE DEM'E YARAMADI
12 Mayıs'ta PKK terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararını açıklamasının ardından yapılan ankette süreci başlatan MHP'nin aynı araştırma şirketinin geçtiğimiz ay yaptığı anketteki oy desteği de yüzde 7,5 olmuştu.
Süreci yürüten iktidar partisinde ise geçtiğimiz ayki oy desteği yüzde 28,3 olarak ölçülmüştü.
DEM Parti'nin oy oranı ise Nisan ayı anketinde yüzde 7,2 olarak ölçülmüştü.