ALF Araştırma tarafından 3-6 Mart tarihleri arasında 2 bin 7 kişi ile yüz yüze yapılan anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Katılımcılara “Size göre erken seçim olmalı mı?" sorusu yöneltilirken; sonuçlar siyasi partilere göre sıralandı.

VATANDAŞ ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Vatandaşların yüzde 52,4'ü erken seçim talebini dile getirirken; Hayır diyenlerin oranı yüzde 35,5 oldu. Vatandaşların yüzde 12,1'i ise hiçbir yanıt vermedi.

HANGİ PARTİNİN SEÇMENLERİ ERKEN SEÇİM İSTİYOR?

Erken seçim talebinin en yüksek yüzde 90,4 ile TİP seçmeninde olduğu görülürken; CHP'li seçmenlerin yüzde 87,5'i erken seçim istediğini söyledi.

DEM Parti seçmeninin ise yüzde 85,2'si erken seçim istiyor.

Erken seçim istemeyenlerde ise AKP seçmeni yüzde 67,5 ile ilk sırada yer alırken onu yüzde 62,1 ile MHP takip etti.

BBP seçmeninin ise yüzde 57,3'ü erken seçim istemediğini belirtti.

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