Piar Araştırma son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

1-4 Şubat'ta 26 ilde 3 bin 460 kişiyle CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) gerçekleştirilen ankette dikkat çekici sonuçlar yer aldı.

Katılımcılara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş için, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?" diye soruldu.

VATANDAŞ KARARINI VERDİ

İmamoğlu için, "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 41,8 olurken, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 33,9 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 24,3 olarak kaydedildi.

Yavaş için ise, "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 41,3 olurken, "oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 35,4 olarak kaydedildi. Kararsızların oranı ise yüzde 23,3 oldu.





Ankette, kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu için oy veririm diyenlerin oranı yüzde 55,2'ye, Yavaş için yüzde 53,8'e yükseldi.