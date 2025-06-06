SONAR’ın yaptığı son kamuoyu araştırması: İş yok, umut yok, geçim yok

Kamuoyu araştırmaları vatandaşın içinde bulunduğu sıkıntıları ve siyasi tercihlerini ortaya koydu. SÖZCÜ, Sonar Araştırma’nın yaptığı ve sadece özel üyelerine gönderdiği son ankete ulaştı. “Türkiye’nin Tercihleri Araştırması”, 2025 Mayıs’ta, 26 şehirde, 2 bin 341 kişiyle görüşülerek yapıldı. Araştırmanın amacı, “seçmenlerin, siyaset, ekonomi, güncel gelişmeler ve olup bitenlerle ilgili görüşlerini saptamak” olarak açıklandı.

VERİLERE GÜVENİLMİYOR

Araştırmaya katılanlara, TÜİK’in açıkladığı veriler soruldu. Ankete katılanların yüzde 51.3’ü, “İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi” söylemine katılmadığını dile getirdi. Yüzde 41.1, “Katılıyorum” yanıtını verdi. Yüzde 4,7 “Kararsızım”, yüzde 2.9 “Fikrim yok” dedi.

“Son dönemde açıklanan doğalgaz ve tarımsal üretim artışı gibi ekonomik başarılarla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna; yüzde 52.8 “Gerçekçi bulmuyorum”, yüzde 34.9 “Doğru olduğunu düşünüyorum”, yüzde 7.3 “Kararsızım”, yüzde 5 “Cevap yok” yanıtını verdi.

GEÇİNMEK MUCİZE!

Araştırmada vatandaşların ekonomik durumuna ilişkin veriler de yer aldı. Ankete katılanlara, “Son bir yılda parasal durumunuzda bir iyileşme mi yaşadınız yoksa bir gerileme mi yaşadınız?” sorusu yöneltildi. Yanıtlar ise şöyle oldu: Gerileme yaşadım; 61.4. İyileşme yaşadım; 15.2. Aynı kaldı; 22.1. Fikrim; 1.3”

Son 6 ayda temel ihtiyaçlarınızı (gıda, kira ödemesi, fatura vb.) karşılamakta zorlandınız mı?” sorusunu ise 67.1 “Çok zorlandım/zorlandım”; yüzde 32 “Zorlanmadım/Hiç zorlanmadım” diye yanıtladı.

Ekonomi de umut vermiyor

“Gelecek 6 ay içinde sizce Türkiye ekonomisi iyiye mi gider yoksa kötüye mi gider?” sorusuna, ankete katılanların yüzde 58.6 “Kötüye gider” yanıtını verdi. Yüzde 22,1 “İyiye gider”; yüzde 11,6 “Değişmez”, yüzde 7.7 “Fikrim yok” yanıtını verdi.

Altın almak hayal oldu

“Altın fiyatları ve döviz kurlarındaki yükselişler sizi nasıl etkiliyor?” sorusuna vatandaşların yüzde 58,5’i “Altın veya dövizle ile ilgilenecek bir maddi durumum yok” dedi. Yüzde 18.1 altın veya döviz almaktan vazgeçtiğini söyledi. Yüzde 8.7 altın ya da döviz yatırımına yöneldiğini dile getirdi.

Seçmen sandığın gelmesini istiyor

SONAR’ın araştırmasında vatandaşlara siyasi tercihleri de soruldu. “Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy oranı şöyle şekillendi: CHP yüzde 36.8. AKP yüzde 30.8. DEM Parti yüzde 10,7. MHP yüzde 6.8. İYİ Parti yüzde 6.2. Zafer Partisi yüzde 4.1. Yeniden Refah Partisi yüzde 2.9. Diğer yüzde 1.7.

“Sizce, erken genel seçim yapılmalı mıdır?” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 57.4’ü “Evet, erken seçim yapılmalıdır”; yüzde 35.5 “Hayır, erken seçim yapılmamalıdır”; yüzde 7.1 “Fikrim” yanıtını verdi.

İmamoğlu soruşturması: Halkın yüzde 60’ı ‘taraflı’ diyor

Araştırmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğuyla ilgili vatandaşın görüşü yer aldı.

“İktidar ve muhalefete ait belediyelere yapılan denetimler ve açılan soruşturmalar sizce eşit ve adaletli mi?” sorusuna; yüzde 60.5 “Denetimler ve soruşturmalar taraflı bir şekilde yürütülüyor” ifadesini kullandı. Yüzde 25.8 “Denetimler ve soruşturmalar eşit ve adaletli şekilde yürütülüyor” görüşünü dile getirdi. Yüzde 7.7 “Karasızım”, yüzde 6 “Fikrim yok” dedi.

TERCİHLER DEĞİŞTİ

Vatandaşa, “Ekrem İmamoğlu’nun ve Ümit Özdağ’ın tutuklanmaları, bazı seçmenlerin siyasi tercihlerinde değişiklik yapmalarına neden oluyor mu?” diye soruldu. Yüzde 50.1 “Evet”, yüzde 29.4 “Hayır”; yüzde 9.7 “Kararsızım”; yüzde 10.8 “Fikrim yok” karşılığını verdi.

Toplum ‘açılım’a temkinli bakıyor!

Ankete katılanların; “Terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ile ilgili” görüşü soruldu. Yanıtlar şöyle şekillendi: Yüzde 32.8 “Başarıdır, çok olumlu bir gelişmedir”; yüzde 28.3 “Konunun nasıl sonuçlanacağını görmek lazım”; yüzde 25.2 “Başka sorunlara yol açabilir”; yüzde 0.9 “İnanmıyorum”; yüzde 6.5 “Kararsızım”; yüzde 6.3 “Fikrim yok.”

“Terör örgütünün fesih açıklamasının ardından, bazı çevreler bu sürecin artık şiddet yerine siyasi yollarla ve diyalogla devam etmesi gerektiğini savunurken, bazıları ise bu açıklamayı gerçekçi bulmuyor. Bu konuda aşağıdaki görüşlerden hangisine katılıyorsunuz?” sorusuna ankete katılanlar şu yanıtları verdi: Yüzde 48.8 “Bu süreçte PKK’nın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum, devlet temkinli bir tutum sergilemeli”; yüzde 33.9 “Sorunların konuşularak ve siyasi yollarla çözülmesi desteklenmeli”; yüzde 10.1 “Kararsızım”; yüzde 7.2 “Fikrim yok.”