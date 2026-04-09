Son yıllarda küresel ekonomik krizlerin gölgesine şekillenmeye devam eden yeni dünya düzeninden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye'de 2026 yılı anket verileri açıklandı. Ülkemizde vatandaşların ekonomi ve toplumsal yaşam üzerine fikirleri alındıktan sonra veriler ile ortaya konulan gerçek, ülkemizdeki vatandaşların yüzde 82,4'lük bir kısmının belirli konularda aynı fikirde olduğunu gösterdi.

PİAR VERİLERİ AÇIKLADI: VATANDAŞ AYNI FİKİRDE

PİAR Araştırma tarafından gerçekleştirilen anketlerde vatandaşlara Türkiye'nin en önemli sorunları soruldu. Türkiye'nin en önemli sorunları anketine katılan vatandaşlarda yüzde 6,5'lik kısmı ''diğer'' cevabını verdi. ''Fikrim yok'' diyenlerin oranı ise 10,06 oldu. Sorunların her birine cevap veren vatandaşlardan alınan veriler ile anket sonucunda Türkiye'nin en önemi sorunları anketinde birinci gelen yüzde 82,4 gibi bir oranla ''ekonomi-geçim sıkıntısı'' oldu.

TOPLUMUN YARISINDAN FAZLASI ''EĞİTİM'' DİYOR

Anketlerden elde edilen verilere göre toplumun yüzde 30,7'lik kısmı ülkedeki en önemli sorunun dış politika olduğunu savunuyor. Bununla birlikte yüzde 42,1 gibi ciddi bir kesim ülkedeki en büyük sorunun ''güvenlik'' olduğunu açıkladı. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sorunu sorusuna 50,05 yani toplumun neredeyse yarısı ''göçmenler-sığınmacılar yanıtını verdi.

Yapılan ankette Türkiye'nin en büyük sorunu sıralamasında ilk 3'te ise eğitim, adalet ve ekonomi oldu. Türkiye'nin en büyük sorunu sorulan vatandaşlardan yüzde 57,9'u cevap olarak ''eğitim'' dedi. ''Adalet-hukuk'' cevabını verenlerin yüzdesi ise 61,6 oldu.

EN BÜYÜK SORUN GEÇİM SIKINTISI

