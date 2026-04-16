AKP, teşkilat yapılanmasında isim değişiklikleriyle sınırlı kalmayacak. Kulislerde il ve ilçe başkanlıklarındaki değişim sürecinin saha çalışmaları, seçmenle kurulan temas düzeyi ve yerel seçim sonuçlarına göre yürütüldüğü konuşuluyor. Başkanlıklarda anketlerin gösterdiği sonuçlara göre hareket edilecek. Anket sonuçlarının Erdoğan'a sunulmasıyla sahada karşılığı olmayan isimlerin koltukları değişecek.
RAPORLAR VE ANKET SONUÇLARI ERDOĞAN'A SUNULUYOR
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, süreç, AKP Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün koordinasyonunda yürütülen saha analizlerine dayanıyor. Hazırlanan performans raporlarında, sahada karşılığı olmayan isimler detaylı olarak analiz ediliyor. Elde edilen bu veriler doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişim yönünde kanaat bildirmesi durumunda, ilgili il ve ilçeler için yeni başkan arayışı başlatılıyor. Geçen yıl şubat ayında gerçekleştirilen 8. Olağan Kongre'den bu yana geçen 1 yıllık süreçte sadece 8 il başkanlığında değişime gidildiği belirtiliyor.
İSTİFA EDEN ÜYELER TEK TEK ARANIYOR
Teşkilat Başkanlığı, partiden üyeliğini sonlandıran isimleri tek tek arayarak istifa gerekçeleri soruyor.