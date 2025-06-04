2024 yılında yapılan yerel seçimlerde 2002 yılından beri ilk defa ikinci parti olan AKP'nin ardından Erdoğan da artık ikinci sırada. Yıllardır en çok beğenilen liderler sıralamasında birinci sırada yer alan Erdoğan artık partisi AKP gibi ikinci sırada.

ZİRVEDE ÖZGÜR ÖZEL VAR

Listenin zirvesinde yüzde 47,1’lik oranla CHP Genel Başkanı Özgür Özel yer alıyor. Özel’in yükselişinde, mücadeleci duruşu, değişim umudunu temsil etmesi ve özellikle Ekrem İmamoğlu’nun yargı süreçleri üzerinden oluşan mağduriyet algısı etkili oldu. Araştırma, Özel’in muhalif seçmende güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor.

ERDOĞAN İLK KEZ İKİNCİ SIRADA

Uzun yıllardır liderlik karizması ve muhafazakâr-milliyetçi seçmen nezdindeki karşılığıyla listenin ilk sırasında yer alan Erdoğan, bu kez yüzde 44,2’lik beğeni oranıyla ikinci sıraya geriledi. Anket analizinde, Erdoğan’ın hâlâ tabanını koruduğu ancak yeni anayasa söylemleri ve istikrar vurgusunun geniş kitlelerde yeterince karşılık bulmadığı yorumları dikkat çekiyor.

İŞTE O LİSTE...