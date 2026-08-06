Tagesspiegel gazetesinin kamuoyu araştırma şirketi Civey’e 3 bin seçmenle yaptırdığı son ankete göre, gelecek Berlin Şehir Konseyi Başbakan'ı Türk asıllı hukukçu Elif Eralp olacak.

Sol eksenli Die Linke partisinin adayı olan Eralp, yüzde 21 oy oranıyla önde seyrediyor. Anket sonuçlarında Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 19 ile ikinci sırada yer alıyor. Hemen ardından aşırı sağcı AfD partisi adayı 18 ile yarışı sürdürüyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 20 Eylül’de gerçekleştirilecek eyalet seçimlerinde Eralp'in zafer kazanarak ilk Türk kadın Berlin Başbakanı olmasaı bekleniyor.

SOL İTTİFAK BERLİN'E GELİYOR

Tagesspiegel gazetesinin kamuoyu araştırma şirketi Civey’e 3 bin seçmenle yaptırdığı son ankete göre, başbakan adaylığına hukukçu Elif Eralp’i çıkaran Sol Parti (Die Linke), yüzde 21 oy oranıyla seçim yarışında ilk sırada bulunuyor.

Şehir eyaleti statüsündeki Berlin'de Sol Parti, mevcut yönetime yönelik eleştirilerin ardından geçen ay yakaladığı anket liderliğini korumaya devam ediyor.

Berlin Eyalet Başbakanı CDU'lu Kai Wegner, 3 Ocak'ta kentin güneybatısında meydana gelen ve günler süren elektrik kesintilerini yönetemediği gerekçesiyle eleştirilmiş, artan tepkiler üzerine 10 Temmuz'da adaylıktan çekilmişti.

CDU, Wegner'in yerine Eyalet Maliye Bakanı Stefan Evers'i aday gösterdi. Seçim sonuçlarının anketlerle benzerlik göstermesi halinde Sol Parti, Yeşiller ve SPD ortaklığında bir koalisyon hükümetinin kurulma olasılığı bulunuyor.

Aday değişikliğinin ardından oyları toparlanan CDU'nun SPD ve Yeşiller ile hükümet kurma ihtimali de masadayken, CDU'nun prensip olarak Sol Parti ile iş birliğini reddetmesi iki parti arasındaki ortaklığı uzak bir seçenek haline getiriyor.

Ayrıca CDU'lu Federal Başbakan Friedrich Merz'e duyulan güvenin yüzde 16, federal hükümetten memnuniyetin ise yüzde 13 ile en düşük seviyelerde kalması, CDU'nun oylarını seçime kadar artırma beklentilerine temkinli yaklaşılmasına yol açıyor.

ELİF ERALP KİMDİR?

Sol Parti'nin başbakan adayı 45 yaşındaki Elif Eralp, halen Berlin Eyalet Parlamentosu'nda Sol Parti Grup Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

1981 yılında Münih'te doğan ve Hamburg'da hukuk eğitimi alan Eralp, 1980'li yıllarda Türkiye'deki siyasi baskıdan kaçmak zorunda kaldı.

Sendikacı ve sosyalist kimlikleri nedeniyle Türkiye'den Almanya'ya sığınan bir çiftin kızı olarak büyüdü.

Çocukluğunda çevre hareketlerinde yer alan ve 10 yaşındayken bir çevre kulübü kuran Eralp, sonraki dönemde nükleer enerji karşıtı mücadelede aktif rol üstlendi.

Yaklaşık 12 yıl önce Hamburg'dan Berlin'e taşınan Eralp, kent genelinde ırkçılıkla, kentsel dönüşüm projeleriyle ve yükselen kiralarla mücadele etti.

2017 yılında Sol Parti'ye katılan ve 2021 yılından bu yana Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekilliği görevini yürüten Eralp, evli ve iki çocuk annesi.