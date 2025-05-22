İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından dün CHP'nin 6.kez İstanbul'da düzenlediği ilçe mitingine yüksek katılım göze çarptı.

31 Mart yerel seçimlerinden beri birinci parti pozisyonu koruyan CHP, neredeyse tüm anketlerde de AKP ile arasındaki oy farkını açtı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarı niteliğinde bir tavsiyede bulundu.

ERDOĞAN'A AKŞAM MİTİNGİ ÖNERİSİ

Hakan, “AK Parti tarihi, görkemli mitingler tarihidir. Yine yılların deneyiminden anlıyoruz ki: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en mutlu olduğu an, mitinglerde halkla buluştuğu andır. Yani Erdoğan... Mitinglerde kendini bulur, mitinglerde enerji kazanır, mitinglerde ustalığını konuşturur" ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

Akşam mitinglerine gelince... Her seçim zaferinde yapılan balkon konuşmaları, aslında Türkiye’nin gördüğü ilk akşam mitinglerindendir. Yani akşam mitinglerinin tarihinde de Erdoğan’ın mührü vardır.”

"SAYISIZ FAYDALARI OLACAKTIR"

“Ben AK Parti’nin yerinde olsam... PKK’nın kendini feshetmesi ve silahları bırakması meselesini... Edirne’den Ardahan’a... Diyarbakır’dan Yozgat’a... Manisa’dan Erzurum’a... Terörsüz Türkiye için birlik / beraberlik temalı mitinglerle vatandaşa anlatmayı tercih ederim. Bu mitinglerin... AK Parti taraftarlarının heyecanını diri tutmak gibi... Türkiye’nin birlik ruhunu ayağa kaldırmak gibi... Umudu büyütüp yükseltmek gibi... Herkesi sarıp kucaklama emelini dışa vurmak gibi... Sayısız faydaları da olacaktır.”