CHP ön seçimine tek aday olarak giren Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim startını verdi. AKP'nin de erken seçim için 360 vekil hesapları yaptığı belirtilirken anket şirketleri de peş peşe araştırma sonuçlarını paylaştı. ASAL Araştırma'nın son anketinde CHP'li bir isim Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bıraktı.

ASAL Araştırma Türkiye Siyasi Gündem Şubat 2025 Araştırması'nın sonuçlarını yayımladı. Anket 26 ilde 15-22 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İki bin kişiyle yapılan ankette, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 24.2 ile Erdoğan'ı geride bıraktı. Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 22 oldu.

CHP'nin ön seçimdeki tek adayı İmamoğlu yüzde 18.6 aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ANKETİNDE SÜRPRİZ İSİMLER

Ankette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar da yer aldı. Fidan'ın oy oranı yüzde 7.8 çıkarken damat Bayraktar ise yüzde 3 oy aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 3.4, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 2.3, Ümit Özdağ yüzde 1.5, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1 oy aldı.