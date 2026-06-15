Bulgu Araştırma 26 ilde 1837 kişiyle gerçekleştirdiği “Türkiye’de Seçmen Profili ve Eğilimi” araştırmasını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmaya göre, ekonomik sıkıntıların toplumun geniş kesimlerinde derin şekilde hissedildiğini ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 72,2’si kendisini yoksul olarak tanımlarken, yüzde 32,8’i ise mevcut gelirinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile yetersiz kaldığını belirtti.

Veriler, yurttaşların önemli bir bölümünün geçim mücadelesi verdiğine işaret etti.

OY TERCİHİNİ EKONOMİ BELİRLİYOR

Araştırmada seçmen davranışını etkileyen başlıca faktörlerin ekonomik durum, siyasi liderler ve hukuksal koşullar olduğu görüldü.

Katılımcıların yüzde 44,9’u oy verme kararında ekonomik koşulların belirleyici olduğunu söyledi.

“Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?” sorusuna verilen yanıtlarda da ekonomi ilk sıradaki yerini korudu.

Yurttaşların yüzde 56,4’ü ülkenin en büyük sorununun ekonomi olduğunu belirtirken, yüzde 20’si adaleti ikinci sıraya yerleştirdi.

“SORUNLARI HİÇBİR PARTİ ÇÖZEMEZ”

“Ülkenin sorunlarını hangi parti çözer?” sorusunda en yüksek oran “hiçbiri” seçeneğinde toplandı.

Katılımcıların yüzde 26,6’sı mevcut sorunların hiçbir siyasi parti tarafından çözülemeyeceğini düşünürken, CHP diyenlerin oranı yüzde 18,4, AKP diyenlerin oranı ise yüzde 18,3 oldu.

Kararsızların oranı yüzde 9 olarak ölçüldü.

Muhalefet partilerinin ortak bir blok oluşturmasını destekleyenlerin oranı ise yüzde 42,3 oldu.

Katılımcıların yüzde 19,4’ü ise görüş belirtmedi.

MUHALEFETE YÖNELİK OPERASYONLARA DESTEK SINIRLI

Araştırma sonuçlarına göre iktidarın muhalefete yönelik operasyonlarını destekleyenlerin oranı yüzde 26,1’de kaldı.

Katılımcıların yüzde 47,1’i ise bu operasyonları haksız bulduğunu ifade etti.