Paris'te yaşayan 27 yaşındaki Marly Garnreiter, babasını 2024'ün Ocak ayında kolon kanserinden kaybettikten sonra kilo kaybı yaşamaya başladı. Yemek alışkanlıkları değişmemesine rağmen hızla zayıflaması onun bunu yas sürecine ve strese bağlamasına neden oldu ancak belirtiler devam etti.

CHATGPT'YE SEMPTOMLARINI TEK TEK YAZDI

Mayıs ayında meraktan ChatGPT'ye semptomlarını yazdı. Yapay zeka, olası teşhis olarak kan kanserini gösterdi. Bunu ciddiye almayan Marly, yakın çevresiyle birlikte sadece gerçek doktorlara güvenmesi gerektiğini düşündü.

Ancak zamanla yorgunluk ve göğüs ağrısı arttı. Noel zamanı geldiğinde artık bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordu. Ocak 2025'te tekrar doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerde sol akciğerinde büyük bir kitle tespit edildi.

Pulmonoloji uzmanına yönlendirilen Marly'ye 10 Şubat 2025'te Hodgkin lenfoma teşhisi kondu. Durumu hakkında konuşan genç kadın, "Çok öfkelendim, her şeyin ne kadar adaletsiz olduğunu düşündüm. Ailem bir kez daha bunu yaşamak zorunda kalmasın istedim" dedi.

Doktorlar, kemoterapi süreci öncesinde yumurta dondurma seçeneğini sundu. 1 Mart'ta tedavisine başlayan Marly, 4 ila 6 kür kemoterapi görecek. Hastalığını fark etmekte geciken Marly, sağlığın önemine dikkat çekerek, "Bedenimizi dinlemek çok önemli. Bazen kendimizle bağlantımızı kaybediyoruz ama iç sesimizi duymalıyız" diye konuştu...