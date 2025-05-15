Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma sağladığı iddiaları kulislerde büyük yankı buldu. Fenerbahçe'den Haziran sonunda ayrılacağı öne sürülen Mourinho için ülkesinin milli takımının başına geçeceği iddia gündem oldu ancak Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), bu haberleri yalanladı.

Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), UEFA Uluslar Ligi'nin ardından teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirileceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Federasyon yetkilileri, mevcut teknik direktör Roberto Martinez'in 2026 yılına kadar sözleşmesinin devam ettiğini ve herhangi bir teknik direktörle temas kurulmadığını belirtti.

ROBERTO MARTİNEZ İLE YOLA DEVAM

Portekiz Milli Takımı, Roberto Martínez yönetiminde 2026 Dünya Kupası'na hazırlıklarını sürdürüyor. Martinez'in sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor ve federasyon, teknik direktör değişikliği planlamıyor.