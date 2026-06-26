İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), ABD ile İran'ın gerçekleştirdiği mutabakat zaptının ardından ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ticari geminin hedef alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Umman açıklarında seyir halinde bulunan bir kargo gemisine kaynağı belirsiz bir merminin isabet ettiği belirtildi.

Söz konusu kargo gemisinin köprü kısmında hasar oluştuğu aktarılan UKMTO açıklamasında, saldırıya maruz kalan gemide herhangi bir can kaybı veya yaralanma olayının meydana gelmediği bilgisi paylaşıldı.

Umman açıklarından geçiş yaptığı sırada saldırıya uğrayan gemide, deniz kirliliğine ya da çevreye zarar verebilecek herhangi bir olumsuz durumun da tespit edilmediği kaydedildi.

İlgili makamların olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattığı bildirilirken, bölgeyi kullanan diğer gemilerin dikkatli olmaları ve şüpheli durumları İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi'ne rapor etmeleri istendi.

MAHSUR GEMİLERİ TAHLİYE ÇALIŞMALARI ASKIYA ALINDI

Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 11 binden fazla denizcinin tahliyesine yönelik planı, bir yük gemisinin saldırıya uğramasının ardından güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurdu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 11 binden fazla denizcinin tahliyesine yönelik operasyonu, bölgeden geçen bir yük gemisinin saldırıya uğramasının ardından askıya aldı.

IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, bazı gemilerin ve mürettebatın daha önce tahliye edildiğini ancak operasyonun sürdürülebilmesi için "gerekli güvenlik garantileri"nin sağlanması gerektiğini söyledi.

ATEŞKES SONRA İLK SALDIRI

Yaşanan bu gelişme, İran ve ABD'nin Pakistan ara buluculuğunda yürüttüğü müzakerelerin ardından gelen ilk sıcak olay olarak kayıtlara geçti.

İki ülke, 14 Haziran'da savaşın durdurulmasını ve aralarındaki sorunların diplomatik görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen bu metin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak resmi olarak yürürlüğe girmişti.

Yürürlüğe giren mutabakat zaptı; Lübnan da dahil olmak üzere çatışmaların sona erdirilmesini, Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir şekilde ticarete açılmasını ve ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi stratejik maddeleri içeriyor.

Bu mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai bir anlaşma zeminine ulaşabilmek amacıyla İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi temel konuları içeren 60 günlük yeni bir müzakere sürecine kısa süre içinde başlaması öngörülüyor.