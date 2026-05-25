2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında yıllar sonra yeniden hukuk savaşı başladı. Jahovic’in, boşanma protokolünün ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu ve dikkat çekici taleplerde bulunduğu öğrenildi.

2018 YILINDA BOŞANSALAR DA DAVALAR DEVAM EDİYOR

Emina Jahovic ile Mustafa Sandal, 2018 yılında karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırmıştı. Ancak taraflar arasında imzalanan boşanma protokolü, yıllar sonra yeniden tartışma konusu oldu.

İddiaya göre protokol kapsamında Mustafa Sandal’ın eski eşi ve çocukları için araç kiralaması gerekiyordu. Ancak Jahovic, bu aracın geri alındığını öne sürerek İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

İSTATİSTİKSEL ÖLÜM TABLOSU TALEBİ

Dilekçede yer alan talepler ise dikkat çekti. Jahovic’in, mahkemeden “istatistiksel ölüm tablosu” hazırlanmasını ve kendi ortalama yaşam süresinin (bakiye ömür) hesaplanmasını istediği belirtildi. Bu hesaplamaya göre araç giderlerinin kalan süre boyunca karşılanmasını talep ettiği aktarıldı.

Öte yandan Jahovic’in, protokolde yer alan şartların yerine getirilmemesi halinde benzer bir aracın satın alınmasını da talep ettiği ileri sürüldü.

EV DAVASI ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI

Taraflar arasındaki boşanma protokolünde daha önce de benzer anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Süreçte, Beykoz’daki evlerin satışı, çocukların eğitim giderleri ve nafaka gibi maddelerin yer aldığı; ayrıca Sandal’ın Sırbistan’dan ev alma yükümlülüğü bulunduğu biliniyor.

Daha önce açılan davalarda mahkemenin bazı talepleri kabul ettiği ve Sandal’ın protokol kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi yönünde karar verdiği de basına yansımıştı.

Son gelişmeyle birlikte Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasındaki anlaşmalı boşanma dosyası yeniden magazin ve hukuk gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.