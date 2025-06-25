Rapora göre ‘Gece Yarısı Çekici’ operasyonu kapsamında dağın altında yer alan Fardo nükleer tesisine yapılan saldırı tesise hasar verdi, ancak İran’ın nükleer programını “sadece birkaç ay” geriye götürdü.

Saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın nükleer kapasitesinin tamamen yok edildiğini savunmuştu. Ancak DIA’nın raporu, Başkan’ı yalanlar nitelikte.

Uzmanlar, binlerce metre toprak altındaki Fardo, İsfahan ve Natanz’daki nükleer tesislerdeki hasarın boyutunu tespit etmek oldukça güç göründüğünün altını çiziyor.

İRAN GÜNLER İÇİNDE BOMBAYI YAPABİLİR

Sadece DIA değil, başka Amerikan kurumları da bu görevi sürdürüyor. Reuters’a konuşan bir kaynak, kurumlar arasında büyük anlaşmazlık olduğunu belirtti.





Bu hususta üst düzey bir ABD yetkilisi, saldırıların gerçek etkisinin henüz tam olarak bilinmediğini söyledi, ancak önemli eksiklerin olduğunu da belirtti.



Rapora göre İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokları yok edilmedi ve program en fazla bir iki ay geriye gitmiş olabilir. İran, gelecek günler içerisinde bir nükleer bombaya bile ulaşabilir.

HÜKÜMET, YOK ETTİĞİNDEN EMİN

Pentagon, İran’ın nükleer programının hafif hasar aldığı yönündeki yorumu reddetti. Hegseth, “Hava saldırımız İran’ın nükleer silah üretme kapasitesini yok etti” diyerek ısrarcı oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise CNN’e yaptığı açıklamada, “Bu değerlendirme kesinlikle yanlış” ifadesini kullandı. Leavitt, 14 adet 13 tonluk bombanın hedefleri tamamen yok ettiğini savundu.

İlk askeri değerlendirmelerin zamanla değişebileceği ve farklı istihbarat kurumları arasında görüş ayrılıklarının normal olduğu da vurguladı.