Oyuncu Gökçe Bahadır, özel hayatından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Anne olmaya hazırlanan Bahadır, 14 Ekim 1977 doğumlu eşi Emir Ersoy'un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncunun duygusal mesajı, takipçilerinin ilgisini çekti.

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ BU SÖZLERLE KUTLADI

Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak doğum günü mesajını yayımladı. Çiftin samimi karesi takipçilerinden beğeni alırken, Bahadır'ın eşine yazdığı sözler de dikkat çekti.

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hayatımın en kıymetli hediyesi…

Her şeyin en güzelini yaşayacağın bir yaş olsun…

İyi ki birbirimizi bulmuşuz. Seninle yaş almak, daha nice anılar biriktirmek en büyük dileğim.



İyi ki doğdun.

Seni çok seviyorum…”

KIZ BEBEK BEKLİYORLAR

“Hayat Bilgisi”, “Yaprak Dökümü”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “Evlilik Hakkında Her Şey”, “Kulüp” ve “Ömer” gibi yapımlarda rol alan Gökçe Bahadır'dan geçtiğimiz dönemde müjdeli haber gelmişti. Emir Ersoy ile evli olan oyuncunun kız bebek beklediği öğrenilmişti.

Anne olmaya hazırlanan Bahadır'ın eşinin doğum gününde yaptığı paylaşım, çiftin yeni bir döneme hazırlandığı günlerde geldi.