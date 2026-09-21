ABD’deki Yellowstone Milli Parkı'nda yürüyüşe çıkan 57 yaşındaki Brian Matayoshi ve eşi Marylyn Matayoshi, Wapiti Gölü yakınlarında iki yavrusu bulunan dişi bir boz ayıyla karşı karşıya geldi.

Çift, daha önce fotoğraflarını çektikleri tehlikeli yırtıcıyı kısa süre sonra patikada yeniden karşılarında bulunca büyük bir panik yaşadı.

Ayıyı fark ettikten sonra arkalarını dönüp bağırarak kaçmaya başlayan çift, yırtıcının hızlı takibinden kurtulamadı. Yaklaşık 170 metre boyunca kaçan çifte kısa sürede yetişen dişi ayı, Brian Matayoshi’ye saldırdı. Saldırıda hayatını kaybeden adam acı içinde çığlık atarken son nefesini verdiği dehşet anları, bölgedeki diğer yürüyüşçülerin 911 çağrı kayıtlarına da yansıdı.

EŞİ ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK KURTULDU

Eşinin gözleri önünde katledilmesine tanık olan Marylyn Matayoshi ise devrilmiş ağaçların arkasına sığınarak çareyi ölü taklidi yapmakta buldu. Kendisini sırt çantasından tutup yere bırakan ayının tehlike görmeyip bölgeden uzaklaşmasıyla şans eseri hayatta kalan talihsiz kadın, cep telefonunun çekmediği bölgede eşinin cansız bedeninin başında çaresizce yardım beklemek zorunda kaldı.

Olayın ardından yürütülen iki aylık resmi soruşturmanın sonucunda yaban hayatı uzmanları tüyler ürperten bir gerçeği ortaya çıkardı. Raporda, çiftin ayıyı gördükleri an panik içinde koşup bağırmalarının ayının avlanma ve takip içgüdülerini tetiklediği, bu durumun da saldırıyı ölümcül bir trajediye dönüştürdüğü açıklandı.