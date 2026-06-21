Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde hizmet veren bir düğün salonunda geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bir sünnet organizasyonunda dansöz sahne aldı. Takım elbise giydirilen sünnet çocuğu salonun ortasında bir sandalyeye oturtuldu. Dansöze para da taktı. Dansöz ise sünnet çocuğunun önünde dans etti. Söz konusu görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, küçük yaştaki bir çocuğun yer aldığı sünnet organizasyonunda dansöz oynatılmasına tepki göstererek durumu eleştirdi, bazıları ise görüntüleri “çocuk istismarı” olarak nitelendirdi. Öte yandan bazı kullanıcılar, sünnet düğünlerinde benzer eğlencelerin uzun yıllardır yapıldığını savunarak, söz konusu görüntülere yönelik eleştirilerin abartılı olduğunu öne sürdü.

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