Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığının yürüttüğü incelemelerde, çocuklar için üretilen iki mayo modelinin güvenlik standartlarına uygun olmadığı ortaya çıktı.

BOĞULMA VE YARALANMA RİSKİ

Yapılan kontrollerde ürünlerde bulunan kordon ve büzme iplerinin, çocuk giysilerinde güvenlik koşullarını düzenleyen TS EN 14682 standardındaki gereklilikleri karşılamadığı tespit edildi. Söz konusu uygunsuzluğun çocuklar açısından boğulma ve yaralanma tehlikesi oluşturabileceği değerlendirildi.

ARZ YASAĞI VE TOPLATMA KARARI

Tespitlerin ardından iki ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve piyasadaki ürünlerin toplatılması yönünde karar alındı.

‘GEREKLİ TEDBİRLER UYGULANACAK’

Karara ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Kaplan, güvensiz ürünlerin piyasadan uzaklaştırılması için gerekli tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını belirtti.