Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda doğum izinlerine ilişkin konuştu.

DOĞUM İZNİNDE SON DURUM NE?

Bakan Işıkhan, "Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık. Doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alıyoruz. İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

MEVCUT İZİNLER NE KADAR?

Mevcut uygulamaya göre kadın çalışanlar, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin hakkına sahip.

Babalara tanınan izin süresi ise çalışan statüsüne göre değişiklik gösteriyor. Memurlar için bu süre 10 gün iken, işçiler için 5 gün olarak uygulanıyor.