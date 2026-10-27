Yemek yardımı götürmek için bir eve giden içerik üreticisi, karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. 'KADINA EMANET EDİLDİ' Edinilen bilgilere göre bebeğin anne ve babasının çalışmak için evden ayrıldığı, bebeğin ise bakılması amacıyla başka bir kadına emanet edildiği öğrenildi. 'DURMUYOR, YARAMAZ' Bebeği ayağından iple bağlayan kadının, bu davranışını “Durmuyor, yaramaz” sözleriyle gerekçelendirdiği belirtildi. GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi.

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