ABD'nin California eyaletinde yaşayan fotoğrafçı ve sanatçı Christine McConnell, anne babasının evini görenleri şaşkına çeviren bir projeye imza attı. Sıradan bir evi, masallardaki zencefilli kurabiye evlerine benzetti. Üstelik tüm süslemeleri tek başına ve yaklaşık bir haftada tamamladı.

McConnell, çocukluğundan beri yılbaşı döneminde aile evini süslüyordu. Ancak bu kez alışılmış süslemelerin dışına çıkmak istedi. Hansel ve Gretel masalındaki şekerlerle kaplı evi örnek alan sanatçı, anne babasının evini baştan aşağı değiştirmeye karar verdi.

ÖNCE TASARLADI, SONRA KOLLARI SIVADI

Projeye başlamadan önce evin fotoğrafını çeken McConnell, Photoshop kullanarak yapmak istediği değişikliği tasarladı. Yaklaşık bir buçuk hafta boyunca fikrini geliştirdi. Ardından gerekli malzemeleri satın alarak hazırlıklara başladı.

Sanatçı, süslemelerin büyük bölümünde köpük levhalar kullandı. Bu levhaları tek tek ölçtü, kesti ve boyadı. Böylece evin dış cephesinde şekerlemeleri ve zencefilli kurabiye parçalarını andıran süslemeler oluşturdu.

Pencerelere kır evi görünümü vermek için camların üzerine maskeleme bandı yerleştirdi. Çatıda ise farklı bir yöntem kullandı. Bir ipi ağ şeklinde örerek kurabiye evlerinin üzerindeki beyaz şeker kaplamasını taklit etti.

GÜNLERCE GÜNDE 15 SAAT ÇALIŞTI

Evin tamamını tek başına süsleyen McConnell, yaklaşık bir hafta boyunca günde 15 saat çalıştı. En çok zorlandığı bölüm ise çatının süslemeleri oldu.

Proje tamamlandığında ortaya, masallardan çıkmış gibi görünen dev bir zencefilli kurabiye evi çıktı. Sanatçı, evin önünde Hansel ve Gretel kostümleri giyen yeğenleriyle fotoğraf çekimi de yaptı. Yeğenlerinin kostümlerini de kendisi tasarlayıp hazırladı.

Çalışmanın fotoğraflarını paylaşmasının ardından ev kısa sürede ilgi odağı oldu. Çok sayıda kişi, süslemeleri yakından görmek için evi ziyaret etti.

McConnell'in anne babası da bu sıra dışı değişimden memnun kaldı. Sanatçı, babasının normalde tatil süslemelerini hemen kaldırmak istediğini ancak bu kez süslemelerin bir süre daha kalmasını istediğini anlattı.