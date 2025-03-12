Londra'da yaşayan 28 yaşındaki Chelsea Doyle isimli kadın, doğumlar sonrası aldığı kilolar ve özgüven kaybıyla mücadele ediyordu. Son yıllarda popüler olan anne estetiğiyle tanıştı. Yaklaşık 15.000 sterlin harcayarak geçirdiği estetik operasyonlarla genç anne, adeta yeniden doğdu.
YAPTIRDIĞI ESTETİKLE TAMAMEN DEĞİŞTİ
Genç yaşta anne olan Chelsea, yıllarca kilo alıp verdiği bir döngüde sıkışıp kalmıştı. Diyetler sonuç vermeyince Aralık 2022’de Türkiye’de mide küçültme ameliyatı oldu ve hızla kilo vermeye başladı. Ancak sarkık cilt nedeniyle istediği forma kavuşamadı. 2024’te karın germe, liposuction, meme estetiği ve son olarak kol ve uyluk germe operasyonlarıyla vücudunu tamamen değiştirdi.
ÖZGÜVENİ YERİNE GELDİ
50 bedenden 4 bedene düşen Chelsea, artık özgüveniyle parladığını söylüyor. Chelsea, "Çocuklarımla rahatça dışarı çıkıyorum, tatillerde bikini giyiyorum ve hayatımın en enerjik halindeyim" dedi.
Yeni görünümüyle tanınmaz hale gelen Chelsea, "Keşke daha önce yapsaydım!" diyerek yaşadığı değişimden duyduğu mutluluğu dile getirdi.