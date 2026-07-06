Arnavutköy'de mahalle sakinleri tarafından "Uçurum Parkı" olarak bilinen alanda yaşanan olay büyük tepki çekti. Edinilen bilgilere göre, parkta buluşan çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine 4-5 kişiden oluşan grup, tek bir arkadaşını hedef alarak tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle zor anlar yaşayan çocuğun uğradığı şiddet, parkta bulunan diğer çocukların araya girmesiyle ancak son buldu.
Yaşanan akran zorbalığı ve darp anları, saldırıyı gerçekleştiren gruptaki çocuklardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.
Olayın ardından darbedilen çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine acılı anne, vakit kaybetmeden Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giderek şikâyetçi oldu.
İhbar üzerine ve söz konusu kamera kayıtlarını incelemeye alarak çalışma başlatan polis ekipleri, görüntüler üzerinden saldırıya karışan çocukların kimliklerini kısa sürede tespit etti. Emniyet tarafından yakalanan çocuklar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.