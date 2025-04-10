8 Nisan’da oynanan karşılaşmada Real Madrid zorlu bir gece yaşadı. Declan Rice’ın attığı iki gol ve Mikel Merino’nun katkısıyla Arsenal, rakibini mağlup etti ve büyük avantaj elde etti. Rice, gecenin yıldızı olurken bu performansı geniş yankı buldu.

Bu önemli zaferin ardından pek çok kişi Arsenal’i tebrik etti. Ancak en çok dikkat çeken isimlerden biri ünlü oyuncu Anne Hathaway oldu. Sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa sürede viral hale geldi.

Videoda Arsenal marşını mükemmel bir şekilde seslendiren Hathaway, 'Sefiller'deki müzikal yeteneklerini hatırlatırken, mesajını da net bir şekilde verdi. Arsenal’in başarısını coşkuyla kutlayan Hathaway, videonun sonunda özellikle Rice ve Merino’yu tebrik etti.