Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 38 yaşındaki Raphael ve 10 yaşındaki oğlu Gustavo, birlikte cinsiyet geçiş sürecini tamamladı. Biyolojik olarak kadın olarak doğan ikili, bu süreçte kamu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlandıklarını belirtti.

Raphael, geçiş süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ben artık Gustavo’nun babasıyım, o da benim oğlum" ifadelerini kullanırken, Gustavo ise "Anneme baba demek benim için zor olmadı" dedi.

KARARLARINDAN ETKİLENMEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Tıbbi takipleri Brezilya Birleşik Sağlık Sistemi ve Federal Tıp Konseyi’nin belirlediği protokoller doğrultusunda gerçekleştirilen Raphael ve Gustavo, birbirlerinin kararlarından etkilenmediklerini vurguladı.

Raphael, "Gustavo bana bu süreçte güç ve cesaret verdi. Sayesinde kendimle yüzleşebildim" diye konuştu.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan yeni baba-oğul, yaşadıkları deneyimleri 25 bin takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.