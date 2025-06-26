Defne Samyeli ve kızı Derin Talu, tele dolandırıcıların kurbanı oldu. Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'ya 16 Mayıs günü Telegram hesabından 'Parcel Wordwide' adlı bir kullanıcı tarafından mesaj gönderildi.

255 DOLAR KARGO PARASI İSTEDİ!

Mesajda 'Miu Miu' isimli markadan gönderildiği iddia edilen kargolarının teslimi bahanesiyle ücret talep edildi. Derin Talu annesiyle durumu istişare etmesinin ardından ilgili hesaba 255 dolar para gönderdi. Kargonun teslim edilmemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan anne kız şikayetçi oldu.

'DOLANDIRILDIK' DEYİP SOLUĞU SAVCILIKTA ALDILAR

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Defne Samyeli ve Derin Talu sundukları dilekçede, gelen mesaj sonrası kargoyu kendilerinin talep etme ihtimali üzerine mesaja itibar ettiklerini ifade etti. Ancak parayı göndermelerinin ardından siparişin gelmemesi üzerine dolandırıldıklarını anladıklarını kaydetti. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada şüpheli Meçhul S., gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR: TAKİPSİZLİK VERİLDİ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırarak, anne kızın hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiğini kaydetti. Savcılık yaptığı değerlendirmede Yargıtay ilgili dolandırıcılık suçunun, 'failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine ya da başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır.

Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun, ustaca olmalı, sergileniş bakımından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır' şeklinde tanımlandığı meydana gelen olayda içtihatlarda belirtildiği şekilde hile ve desisenin (aldatma) yer almadığı meselenin hukuk mahkemeleri nezdinden çözülmesi gereken bir konu olduğu aktarıldı.