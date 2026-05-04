Fiyatı benzerlerine kıyasla daya uygun olduğu için tercih edilen bir restoran, bir anne ve kızını maddi durumundan dolayı hakir gördü. İstanbul’un Tarabya ilçesinde restoran zinciri Burger King şubesinde yaşandığı iddia edilen olayda ihtiyaç sahibi bir anne ve kızına alınan yemek için ‘servis edemeyiz, paket verelim’ denilmesi üzerine tartışma çıktı.

‘HERKESİ ALAMAYIZ’

Aileye yemek alan vatandaş, ‘Siz kendinizi ne sanıyorsunuz’ başlığıyla tepkisini şu ifadeyle gösterdi: “Küçücük bir kızın yüzüne ‘sen burada oturup yemek yiyemezsin’ diyecek kadar aşağılık olan bu zihniyeti sizlerin takdirine bırakıyorum.” Ailenin fakir oldukları için

bu muameleye maruz kaldığını belirten vatandaş, yetkililerin

aileyle ilgili kendisine ‘kurallarımız var öyle herkesi içeri alamayız’ cevabını verdiğini belirtti.

Halk müziği sanatçısı ve CHP İstanbul eski milletvekili Sabahat Akkiraz, “Tarabya benim mahallemdir. Bundan sonra Burger King Tarabya şubesine ne giderim ne de ailemden hiç kimseyi gönderirim. Fakirlik suç değildir. Küresel markalar için insanlar sadece araç. Yazık” diyerek tepki gösterdi.