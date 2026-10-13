Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi’nde yaşandı. Evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Rabia Bozkurt, yaşamını yitirdi. Annesinin ölüm haberi, Antalya’da yaşayan 35 yaşındaki oğlu Mehmet Bozkurt’a verildi. Acı haberle büyük üzüntü yaşadığı belirtilen Mehmet Bozkurt da kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Bozkurt’a müdahalede bulundu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Bozkurt, annesinin ölümünden yaklaşık 2 saat sonra hayatını kaybetti. ANNE OĞUL YAN YANA DEFNEDİLECEK Aynı gün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren üç çocuk babası Mehmet Bozkurt’un cenazesi, memleketi Malatya’ya gönderildi. Anne ve oğlunun cenazelerinin, Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından yan yana toprağa verileceği belirtildi.

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