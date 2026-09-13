İspanya’da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, saha dışındaki doğal haliyle de takipçilerinin karşısına çıktı. Genç yıldız, kendisini ziyarete gelen annesi Serap Güler ile evinin bahçesinde vakit geçirdi. Anne-oğulun hamak keyfi sırasında çekilen samimi kareyi Arda Güler sosyal medya hesabından paylaştı.
AİLESİ OĞULLARINI YALNIZ BIRAKMIYOR
Arda Güler’in annesi Serap Güler ve babası Ümit Güler, fırsat buldukça İspanya’ya giderek oğullarının yanında oluyor.
Yoğun futbol temposunun arasında ailesiyle vakit geçirmekten mutluluk duyan genç yıldız, annesiyle geçirdiği keyifli anlardan birini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
ANNESİYLE HAMAKTA KEYİF YAPTI
Arda Güler, evinin bahçesinde annesi Serap Güler ile hamakta dinlenirken objektif karşısına geçti.
Anne-oğlun doğal ve samimi anını sosyal medya hesabından paylaşan Arda’nın karesi kısa sürede takipçilerinin beğenisini aldı.