Bir anne, otelin ikinci katının penceresinden aşağı 6 aylık bebeğini fırlattı. Polis, kadını gözaltına alırken bebeğin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Paris savcılığı tarafından yapılan açıklamada, bebeğin Pazartesi sabah saatlerinde şehirdeki bir otelin penceresinden ABD'li annesi tarafından atıldığı belirtildi.

Savcılık, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, bebeğe müdahale ettiğini ancak bebeğin kurtarılamadığını belirtti. Yetkililer, olayı bir cinayet soruşturması olarak ele alıyor.

SEBEBİ 'GEBELİK İNKARI' MI?

Savcılık, şüpheli kadının kimliğinin kamuoyuna açıklamadı, ancak ABD vatandaşı olduğunu doğruladu. Kadının, Avrupa'da seyahat eden, 20'li yaşlarda kişilerden oluşan bir grubun parçası olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, olayı “gebelik inkarı” olasılığıyla ele aldıklarını açıkladı. Tıbbi literatürde, gebelik inkarı, bir annenin hamile olduğunu fark etmemesi veya hamileliğini bilinçsiz bir şekilde reddetmesi olarak tanımlanıyor.

Yetkililer, kadının doğum sonrası tıbbi müdahale görmek üzere hastaneye götürüldüğünü ve burada polis gözetiminde tutulduğunu bildirdi.

Fransız yasalarına göre, anne suçlu bulunursa ağırlaştırılmış hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Şu an için kadının zihinsel ve fiziksel sağlık durumunun değerlendirildiği ve ifadesinin henüz alınmadığı aktarıldı. Soruşturma kapsamında otel çalışanları ve olay sırasında binada bulunan kişilerle de görüşmeler yapılıyor.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Fransa'da benzer vakalar geçmişte kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve “gebelik inkarı” vakalarının nadir görülen ancak derin psikolojik etkileri olan durumlar olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, bazı kadınların hamileliği boyunca hiçbir belirti hissetmediğini ve doğum anına kadar bu gerçeğin farkına varamadığını belirtiyor.

Yetkililer, soruşturmanın halen devam ettiğini ve adli tıp incelemelerinin ardından olayın detaylarının daha netleşeceğini duyurdu.