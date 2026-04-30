Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yaşayan anne Luisa Aguirre Barbosa da Silva ve ü üvey babası Rodrigo Ribeiro Machado’nın 5 yaşlarındaki kızları Maria Clara Aguirre Lisboa ortadan kayboldu. Dedesi torununun kaybolduğunu belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polisin yaptığı araştırmada küçük kızın cesedi evin arka bahçesinde 14 Ekim 2025 tarihinde üzerine beton dökülmüş ve ölü vaziyette bulundu. Cesedin çocuğun ölümünden 20 gün sonra bulunduğu açıklandı.

Adli Tıp incelemesinde çocuğun istismara uğradıktan sonra şiddet gördükten sonra canlı canlı üzerine beton dökülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Anne ve üvey baba cinayeti itiraf etti ve adam öldürme ve cesedi gizleme suçlamalarıyla tutuklanarak kasten ve tasarlayarak insan öldürme suçlarından dava açıldı.

5 yaşındaki Maria Clara'nın teyzesi, cesedin bulunmasının ardından şokunu dile getirerek, "Hayatının böylesine acımasız ve adaletsiz bir şekilde elinden alındığını bilmek bizi perişan etti” dedi.

Anne ve üvey babanın mayıs ayında yargılanmalarına başlanacağı belirtildi.