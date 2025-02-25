Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, son yayınladıkları listelerle gıdadan giyime kadar pek çok üründeki riskleri ifşa etti. Bakanlıklar, piyasada bulunan bazı ürünlerin sağlığa ve güvenliğe tehlikeler oluşturduğunu vurguladı. Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken 4 yeni ürün listeye eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde yapılan hileleri ve taklitleri ifşa ederken, tüketicileri sağlıksız ürünlerden korunmaları konusunda uyarıyor. Bakanlık, bu tür ürünlerin tespit edilmesiyle ilgili listeyi güncelliyor.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN 4 ÜRÜN İÇİN TOPLATMA KARARI

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünlerle ilgili harekete geçerek, risk taşıyan ürünlerin piyasadan toplatılması ve satılmasının yasaklanması kararlarını alıyor. Son olarak, ebeveynler için tehlikeli olabilecek 4 ürün, Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı güvensiz ürün listesine eklendi.

1. Çocuk Giyimi: Boğulma Riski

Sonöz Bebe markalı 8-9 yaş bolerolu kız çocuk kıyafeti, "çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri" kriterini karşılamadığı için boğulma ve yaralanma riski taşıyor. Ürünle ilgili olarak piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

2. Bebek Zıbını: Boğulma ve Yaralanma Riski

Baby Body markalı bebek zıbını (0-3 yaş), çıtçıtlarının koparak küçük parçalara ayrılması nedeniyle bebeklerin boğulma ve yaralanma riski oluşturuyor. Bu ürünle ilgili de toplatma ve yasaklama kararı alındı.

3. Kız Çocuk Takımı: Yaralanma Riski

Hippıl Baby markalı yazlık kız çocuk takımı, dekoratif kordonunun uç kısmındaki 3 boyutlu süsleme ve uzun kordon nedeniyle yaralanma riskini artırıyor. Bu ürün de piyasadan toplatılacak ve satışı yasaklanacak.

4. Oyuncak: Boğulma Riski

Özkaya Plastik markalı su tabancası, ambalaj kalınlığının güvenli sınırların altında olması nedeniyle çocuklar için boğulma riski oluşturuyor. Ürünle ilgili yasaklama ve toplatma kararı alındı.



Ebeveynlerin, çocukları için bu ürünlerden uzak durması gerektiği uyarısında bulunuluyor.