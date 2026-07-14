Eğitim-İş Fatih İlçe Temsilcisi Tarık Dağlı, yüksek fiyatların aileleri derin bir çıkmaza sürüklediğini belirterek, "Veliler çocuklarının eğitimi ile temel giderler arasında tercih yapmak zorunda kalıyor" dedi.

Özel okulların yasal zam sınırını aşmak için ek hizmet oyunlarına başvurması uzun süredir gündemi meşgul ederken, benzer bir kriz şimdi de okul öncesi eğitim kurumlarında patlak verdi.

İstanbul genelinde kreş fiyatları, özel okul ücretlerini aratmayacak seviyelere ulaştı. Çalışan anne-babaların çocuklarını güvenle emanet edebileceği okul öncesi kurumlarda yıllık ücretler 900 bin TL’yi bulurken, lüks segmentteki kreşlerde bu rakam 1 milyon TL sınırını zorluyor.

İSTANBUL'DA KREŞİN EN DÜŞÜK BEDELİ 400 BİN TL

Eğitim-İş Sendikası Fatih İlçe Temsilcisi ve Okul Öncesi Öğretmeni Tarık Dağlı, megakentteki kreş piyasasına dair çarpıcı veriler paylaştı. Dağlı, "İstanbul piyasasında 2026 yılı itibarıyla kreş ücretlerinde geniş bir yelpaze görüyoruz" diyerek tablonun vahametini gözler önüne serdi.

Edinilen bilgilere göre, kentte en mütevazı kreşin yıllık başlangıç fiyatı dahi 400 bin TL’den başlıyor. Bu rakam, verilen ek hizmetler ve kurumun prestijine göre kademeli olarak 900 bin TL’ye kadar tırmanıyor.

VELİLER TEMEL İHTİYAÇLAR İLE EĞİTİM ARASINDA SIKIŞTI

Çocukların motor kas gelişimi, sosyal oryantasyonu ve erken yaşta yabancı dil öğrenimi açısından kreş eğitiminin hayati bir önem taşıdığı biliniyor. Özellikle her iki ebeveynin de çalışmak zorunda olduğu ailelerde kreş bir lüks değil, zorunluluk niteliği taşıyor. Ancak gelinen noktada ekonomik yükün taşınamaz boyutlara ulaştığını vurgulayan Tarık Dağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Fiyatların hane geliri üzerindeki baskısı pek manyak velimizi ciddi bir çıkmaza sokuyor. Birçoğu çocuğunu kreşe göndermek ile temel aile giderlerini karşılamak arasında zor bir tercihe maruz kalıyor."

YABANCI DİL VE DRAMA ETKİNLİKLERİ FİYATI UÇURUYOR

Kreşlerde uygulanan eğitim modelleri ve müfredat dışı aktiviteler fiyat makasını daha da açıyor. İstanbul’daki kreşlerde standart bakım hizmetinin ötesine geçildiğinde fiyatlar adeta katlanıyor. Özellikle erken yaşta yabancı dil eğitimi sunan kurumlarda yıllık ücretler doğrudan 700 bin TL bandının üzerine çıkıyor. Bunun yanı sıra çocukların yaratıcılığını ve özgüvenini geliştiren yaratıcı drama, robotik kodlama ve özel spor aktiviteleri gibi etkinlikler de fiyatı yukarı yönlü tetikleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Çalışan kesimin aylık hane gelirinin büyük bir kısmını, hatta bazen tamamını kreş ücretlerine ayırmak zorunda kalması toplumsal bir soruna dönüşüyor. Veliler, fahiş fiyat artışlarına karşı yetkililerin acilen devreye girmesini ve okul öncesi eğitim kurumlarında da denetimlerin sıklaştırılmasını talep ediyor.

Eğitimin en temel basamağı olan okul öncesi dönemin lüks haline gelmesi, dar ve orta gelirli ailelerin çocuklarını bu imkandan mahrum bırakma riskiyle karşı karşıya getiriyor.