Antalya’nın Serik ilçesinde, serviste tedavi gören bir hastanın yakını olan S.B. ile kızları F.B. ve S.B., hastalarıyla yeterince ilgilenilmediğini iddia ederek görevli doktorla tartışmaya başladı.
4 SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine hasta yakınları; görevli doktor ve yanındaki 3 hemşireye fiziksel saldırıda bulundu. Yaşanan arbede sırasında doktor ve hemşireler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastane güvenliği ve diğer çalışanların müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.
GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR
Olayın ardından hastane yönetimi tarafından "Beyaz Kod" verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan anne S.B. ile kızları F.B. ve S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarının darp raporu aldığı ve şüphelilerden şikayetçi oldukları öğrenildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.