Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evlerinde annesi Dursune Bilgili ile 5 yaşındaki üvey kardeşi Havva Nur Anzerli’yi kesici aletle öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki M.İ.G., İstanbul’da yakalanarak ifadesi için Kocaeli’ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 302’nci Sokak’ta meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar, 3’üncü kattaki daireden gelen kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli araçla pencereden daireye girdi. Ekipler, bir süre önce eşinden boşanan Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli'yi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, anne-kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, Bilgili ile kızını öldürdüğü iddia edilen M.İ.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. M.İ.G., İstanbul Kadıköy’de Moda Sahili’nde yakalandı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Kocaeli’ye getirildi.

ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüpheli M.İ.G.’in, kadının 2017'de ölen eşinden olan oğlu olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen M.İ.G.’nin 23 suç kaydının bulunduğu belirtildi. Emniyetteki sorgusu süren M.İ.G.’nin önce annesi Dursune Bilgili’yi, ardından üvey kız kardeşi Havva Nur Anzerli’yi bıçaklayıp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Eşi cezaevinde olduğu belirtilen Dursune Bilgili, sabah saatlerinde Gebze ilçesindeki Pelitli Mezarlığı’nda, Havva Nur Anzerli’nin cenazesi ise amcaları tarafından İstanbul’da toprağa verildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Annesi Dursune Bilgili ile üvey kardeşi Havva Nur Anzerli’yi öldüren M.İ.G.’nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. M.İ.G.’nin ifadesinde, annesinin kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını, üvey kardeşini daha çok sevdiğini ve ölen babasına sürekli hakaret ettiğini iddia ederken, cinayetleri de olay günü annesinin babasına yine hakaret etmesi üzerine işlediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, ölen Dursune Bilgili'nin sosyal medya hesabında, oğluyla çekilmiş bir fotoğrafını, 'Canım oğlum sen yanımda ol yeter' notuyla paylaştığı görüldü.

"3’Ü BERABER YAŞARMIŞ"

Şüpheli M.İ.G.'nin annesi Dursune Bilgili ile üvey kız kardeşi Havva Nur Anzerli’yi öldürdüğü olayın yaşandığı Beylikbağı Mahallesi’nin muhtarı Osman Şahin, “16 yaşındaki oğlu ile 3’ü beraber yaşarmış. Komşuların söylemesine göre olay 10 gün önce olmuş. Net bilgi açıklamaların ardından belli olacak. Olayın ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bu aile mahallemizde 4 yıldır yaşamakta. Olay bundan ibaret. Ölenlere Allah rahmet eylesin, mahallemizin başı sağ olsun” dedi.

TUTUKLANDI

Annesi Dursune Bilgili ile üvey kardeşi Havva Nur Anzerli’yi öldüren M.İ.G., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.