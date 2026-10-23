Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde anne N.P. ile kızı A.P.'ye, ilçe merkezindeki evlerinin yanındaki boş arazide bulundukları sırada yıldırım çarptı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve kızına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.P. ile A.P. tedavi altına alındı. Tedavisi süren anne N.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kızı A.P.'nin ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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