Karabük'te bir apartman sitesinin bahçesinde biriken devasa miktardaki atık, ekipler tarafından kaldırıldı. Anne N.Ş. ve oğlu M.Ş.'nin bir süredir topladığı karton ve atık malzemeler, site içinde biriktirildi.

Atıkların zamanla büyümesi ve çocukların oyun alanına kadar yayılması, site sakinlerini harekete geçirdi. Durumu yetkililere bildiren komşular, ihbar üzerine gelen polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle temizlik çalışmasının başlamasını sağladı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri sitenin bahçesinde biriken 4 kamyonluk karton ve çöpü topladı. Atıklar, kamyonlara yüklenerek bölgeden kaldırıldı.