Televizyon ekranlarında yaşanan reklam krizi, bu hafta da dizi yayınlarını etkiledi. Özellikle futbol karşılaşmalarının olduğu günlerde dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu akşam oynanacak Galatasaray-Stuttgart maçının ardından NOW TV'nin yayın akışında da değişikliğe gidildi.

ANNE YARISI'NIN YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM YOK

NOW TV ekranlarında yayınlanan Anne Yarısı dizisinin bu akşam ekrana gelmesi beklenen yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin yeterli reklam alamaması nedeniyle yeni bölüm yerine tekrar bölümünün izleyiciyle buluşacağı belirtildi.

NOW TV'nin yayın akışında dizinin saat 20.00'de ekrana geleceği görülürken yeni bölüm ibaresinin yer almaması da dikkat çekti.

Öte yandan dizinin sosyal medya hesaplarından bu akşamki bölüme ilişkin yapılan paylaşımların kaldırılması, yayın değişikliğini güçlendiren bir diğer işaret oldu.

Merakla beklenen yeni bölümün ise 10 Kasım 2026 tarihinde NOW TV'de izleyici karşısına çıkması planlanıyor.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşması saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi ayrıca tabii platformu üzerinden de takip edebilecek.