İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, yürekleri yakan bir faciaya dönüştü. Yangında 56 yaşındaki Rezan Korkmaz ile 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın hayatını kaybetti.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi 8424/3 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Evden yükselen dumanları ve alevleri gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Cansız bedenleri evde bulundu
Yangının ardından evde inceleme yapan ekipler, Rezan Korkmaz ile 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın'ın cansız bedenleriyle karşılaştı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından anneanne ve torununun cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
Doğum gününü kutlayacaktı
Yangın haberini alan aile yakınları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı.
Yangında hayatını kaybeden küçük Yiğit Bulut Aydın'ın 23 Ağustos'ta 5 yaşına gireceği ve ailesinin doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi.
Anneanne ile torununun ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.